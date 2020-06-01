Как именно Кабмин собирается спасть украинскую экономику

Новой программой Кабмин хочет «прогреть» экономику на адаптивном карантине, поддержать пострадавший бизнес и безработных, а также провести очередную «регуляторную гильотину», которую обещал каждый президент начиная с Ющенко.

«Ничего подобного не видели как минимум последних 100 лет. Этот кризис трехмерный и бьет по трем главным аспектах нашей жизнедеятельности: здравоохранению, экономике и социальной сфере», — заявлял премьер Денис Шмыгаль во время презентации программы.

По словам премьера, «красной нитью», который проходит через всю программу, является здоровый экономический национализм — защита украинского производителя от импортных альтернатив. Также в программе одной из целей является попадание в топ-30 рейтинга Doing Business.

Накануне другой документ — программу действий правительства (которую в Раде назвали «рефератом» на 9 страниц) не поддержал ни один из 12 профильных парламентских комитетов.

Нынешняя программа восстановления экономики готовилась больше месяца совместно с аналитическими центрами, бизнес-ассоциациями и компаниями. Хотя презентация и бедна на цифры, однако показывает логику того, как Кабмин собирается «спасать» экономику.

Экономика и COVID-19: полмиллиарда на научные разработки

В условиях противодействия коронавирусу Кабмин планирует разработку новых правил для бизнеса (дистанцирование и безопасные условия труда).

Также предлагается временно освободить от налогов при ввозе в Украину технику и средства борьбы с COVID-19. А на научные исследования и разработки для предотвращения распространения вируса выделят 500 млн. гривен.

Защита украинских товаров: мониторинги и расследования

В рамках защиты товаров отечественного производства Кабмин планирует активнее проводить антидемпинговые и защитные расследования, чтобы ограничить «недобросовестный импорт». А также — использовать для защиты механизмы ВТО и международных договоров.

Кроме этого, будут проводить мониторинг внутреннего рынка, экспорта и импорта продукции АПК, лекарственных препаратов и медоборудования.

Промышленность: локализация и мораторий на увеличение налогов

В Кабмине подчеркивают, что производительность украинской промышленности значительно ниже, чем в соседних странах. Среди причин этого называют изношенность технологий и превалирование секторов экономики с низкой добавленной стоимостью.

На фоне падения промышленного производства на 16,2% в апреле 2020 (по сравнению с апрелем 2019) правительство планирует уменьшение налогового и административного давления на промышленные предприятия. В частности, первым приоритетом (высокий эффект, низкая сложность исполнения) определен мораторий на увеличение всех налоговых ставок.

Как отмечается в закрытой части инициатив, которую опубликовало издание «НВ», такой мораторий планируют ввести до 2021 года путем внесения изменений в Налоговый кодекс в июле этого года. В правительстве считают, что это устранит дополнительное финансовое давление на предприятия во время восстановления после кризиса и сохранит их ликвидность.

Также первый приоритет — в восстановление автоматического возмещения НДС бе документальных проверок. Срок реализации — 2020-й год.

Кроме этого, правительство планирует пересмотреть стоимость нестандартного подключения к электроэнергии — эта инициатива также в первом приоритете. В частности, предусматривается отмена категории «Стандартное подключение» и, соответственно, разделение ставки стандартного подключения на ставку за мощность и линейную составляющую. В Кабмине уверяют, что это приведет к более справедливому ценообразованию и поможет избежать субсидирования одних потребителей за счет других.

Среди приоритетных вопросов модернизации промышленности — улучшение системы учета выбросов (2021-2022 годы) и разработка системы торговли квотами на выбросы (2021-2022 годы).

Как уже заявлял глава Минэкономики Игорь Петрашко, планируют изменить систему публичных закупок для предоставления приоритета украинским компаниям.

«У нас система локализации не работает. Система абсолютно странная, когда 660 млрд грн заказов через» Прозорро «, в том числе госзакупок, не имеет никакой приоритетности для украинских предприятий. Это важно, и это будет имплементировано», — заявлял министр.

В частности, во время публичных закупок планируют сделать обязательным локализацию для продуктов машиностроения. Срок реализации инициативы — 2020-й год.

Агросектор: дистанционный сбыт и кредитные гарантии

Антикризисные планы правительства в агросекторе в первую очередь направлены на повышение доступа производителей к финансам и рынкам, а также — на совершенствование регулирования.

На сентябрь 2020 запланировано внесение изменений в законодательство для увеличения прибавочной стоимости в сельском хозяйстве. В частности, предусматривается частичное возмещение стоимости строительства и реконструкции производственных объектов. Также планируется стимулировать создание кооперативов, частично возмещая покупку сельхозтехники украинского производства.

Кроме этого, предусмотрены кредитные гарантии из местных бюджетов на покупку перерабатывающих и сберегающих мощностей для новых производителей.

Еще один важный пункт — введение новых долгосрочных субсидийных программ сроком от 3 до 5 лет, срок выполнения — 2020-й год.

Самый высокий приоритет правительства среди инициатив для поддержки агросектора — это стимулирование дистанционного сбыта агропродукции. На 4 квартал этого года планируется создание онлайн-платформы через Украинский фонд стартапов для реализации продукции малых и средних фермеров.

А силами Минэкономики и Минцифры предусмотрено выделение грантов для налаживания онлайн-продаж и диджитализации процессов.

Энергетика: «зеленый» тариф и цены на электричество для населения

Важнейшие инициативы правительства — просмотр «зеленого» тарифа и повышение цен на электроэнергию для населения.

Изменения тарифов для возобновляемых источников энергии запланировано на июль этого года. Отметим, что сейчас идут переговоры между властью и инвесторами в ВИЭ, но подвижек пока нет.

«Понимаю позицию каждого инвестора. Однако конечную цену за электроэнергию платит потребитель — то есть все граждане, которые покупают товары в магазинах. Правительство действует в их интересах. Именно поэтому мы идем этим длинным путем переговоров, и, уверен, достигнем компромисса», — заявлял премьер Денис Шмыгаль.

Участник переговоров, президент Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков рассказывал, что проблемным вопросом стало предложение профильного министерства снизить «зеленый» тариф на 52% — до 22 евроцентов за кВт-час.

Напомним, что десять крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии заработали за 2019-й год больше 14 млрд. гривен. Больше заработала компания «ДТЭК ВИЭ» Рината Ахметова, которая получила 4,7 млрд. грн и заняла 25,5% рынка.

Пункт о пересмотре тарифов для населения идет вторым приоритетом — инициатива, которую сложно внедрить, но которая имеет высокий эффект.

Транспорт: налоговые льготы, разделение УЗ, «мечта Зеленского»

В Кабмине заявляют, что коронакризис по-разному повлияет на разные виды транспорта. Больше всего пострадают авиакомпании, поскольку для них пассажирские перевозки занимают 83% в структуре доходов. Железнодорожные, водные и автокомпании также испытают удар из-за снижения спроса на грузовые перевозки.

Среди главных инициатив правительства для поддержки отрасли — «отсрочка» для компаний по платежам по кредитам на 180+ дней после снятия запрета на перевозки. Срок реализации — июнь этого года.

Также предлагают на период карантина и на 3 месяца после него освободить пассажирских перевозчиков от уплаты лизинга и аренды.

На период карантина и на 3 месяца после его завершения аэропорты и «Украэрорух» смогут не платить налог на землю, а авиасектор — НДС на рынке внутренних перевозок.

Реализацию анонсированного еще в 2019 году разделения УЗ на отдельные сегменты — инфраструктура, пассажирские и грузовые перевозки — планируют на 2020-2021 годы. Для этого госкомпания, Мининфраструктуры и Минфин должны разработать соответствующий закон.

Напомним, что УЗ в феврале этого года подписала меморандум о партнерстве с немецкой железной Deutsche Bahn. Но, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, вопрос консультаций с немцами по трансформации украинской компании «ставится на паузу» из-за коронавируса.

После заявлений президента Владимира Зеленского о «мечте» создать современную государственную авиакомпанию с украинскими самолетами эта программа также появилась в плане действий правительства. «Это моя мечта — сделать государственную современную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или» Сингапурских Авиалиний «. Государство готово выделить на это деньги», — говорил в апреле президент.

IT-технологии: PayPal, Wi-Fi в Интерсити, криптовалюта

Правительство хочет расширить доступ к интернету в публичных местах (медучреждения, школы, библиотеки и т.п.) и вдоль транспортных сетей, в частности это Wi-Fi в поездах Интерсити, перезапустить который экс-глава УЗ Кравцов обещал в течение 2020 года. В программе реализация инициативы назначена на 2021-й год.

Также планируется упрощение строительства телеком-сетей 4G (в плане документации и тендеров), соответствующую нормативную базу НКРСИ и Минцифры хотят принять до 3 квартала 2020 года.

В презентации упоминается также устранение ограничений для работы платежной системы PayPal в Украине, однако какие-то детали не указано. Сложность реализации этого пункта тоже определена, как «высокая». История со всемирной платежной системой в Украине не меняется с 2015 года, до сих пор украинцы для открытия счета должны «кататься» на выходные за границу или делать это онлайн через эстонское е-резидентство.

Среди приоритетов правительства также улучшение законодательной базы в сфере криптовалют и кибербезопасности, которое запланировано на 2020-2021.

Среди других пунктов программы — упрощение найма иностранцев с возможностью использования ФОП-модели и поощрения регистраций компаний в Украине.

Туризм, HoReCa, культура: налоги и гранты

Эта сфера пострадала больше всего из-за невозможности перехода в онлайн, поэтому правительство планирует снизить налоговую нагрузку и предоставить финансирование грантами.

Касательно налогов: уже в июне планируется снизить ставку НДС в сферах образования и культуры, освободить от налога на прибыль туризм и HoReCa и позволить платить зарплаты без ЕСВ.

Также правительство планирует стимулировать спрос в сфере государственными закупками и урегулировать вопрос с оплатой комуслуг — этот пункт один из первых приоритетов в плане.

Для поддержки туризма планируется создать два новые учреждения: Офис по развитию дестинаций (туристических потоков — Ред.) и Нацсовет по туризму и гостеприимству. Сроки — июль-август 2020 года.

Также правительство будет продолжать выделать гранты для УКФ и Госкино и будет способствовать производству украиноязычного контента.

Для импортеров планирую ввести налоговые векселя (право на временную отсрочку выплаты НДС).

Рынок труда: ограничение наблюдательным советам, «недорогие» рабочие места

Главный козырь правительства на рынке труда — программа «Большая стройка», которая должна создать около 170 тысяч рабочих мест в дорожной сфере и 150 в сопутствующих. Сейчас центры занятости закрывают лишь 10% вакансий от потребностей 500 тысяч официально безработных.

Кроме строительства в июне Кабмин собирается создавать рабочие места для специалистов по социальной работе, лесному хозяйствк (противодействие пожарам), в сфере оцифровки архивов и в секторе благоустройства. Ранее премьер уже заявлял о создании большого количества «недорогих» рабочих мест с зарплатами 6000-8000 гривен.

Также правительство хочет изменить принципы начисления зарплат руководителям госпредприятий и членам наблюдательных советов.

Ранее правительство, на период карантина, ограничило зарплаты руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 000 гривен в месяц (для сравнения зарплата члена наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергея Лещенко до карантина составляла около 300 000 гривен в месяц).

Срок реализации — второе полугодие 2020 года.

Малый и средний бизнес

В плане правительство говорит о модификации программы 5-7-9 на «Новые деньги», которую ранее анонсировал премьер:

«Наши деньги» — это программа льготных кредитов, как и говорил президент, со ставкой до 3%. Также — отсрочка уплаты «тела» кредита и, возможно, кредитных каникул по процентам «, - сообщал Шмыгаль.

Также в программе есть пункт о предоставлении государственных портфельных гарантий по кредитам — инициатива, которую должна поддержать Рада.

Портфельные гарантии — это обязательства государства погасить перед банком до 80% не одного, а нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

По словам министра экономики Петрашко, эта программа рассчитана на портфель около 35 млрд грн.

Также правительство предлагает создать сначала онлайн-, а затем и офлайн-центры поддержки МСБ по консультации и цифровизации бизнеса.

В закрытой части опубликованной НВ, в планах также создание нового ведомства — Фонда фондов, который будет выступать «якорным инвестором» и аккумулировать национальные и международные инвестиции.

В июне правительство предлагает выставить ограничение размера максимальной платы бизнесом комиссии за пользование POS-терминалами. Из-за карантина сеть терминалов впервые сократилась с 2017-го года, а многие банки отменили абонплату для неработающих терминалов.

Регулирования и «гильотина»

«Мы обсуждаем уменьшение налоговой нагрузки для МСБ, а также „регуляторную гильотину “. Наш успех будет показательным, когда простые „ФОПы“ больше не будут нуждаться в помощи бухгалтеров в заполнении документов», — представил программу Шмыгаль на заседании правительства.

Идея и реализация «регуляторных гильотин» в Украине пережила трех президентов, начиная с Ющенко, однако ощутимых изменений бизнесу не принесла. Согласно концепции, этот подход должен проверять соответствие массиву законодательства определенным критериям и отсекать лишнее.

В трудовой сфере, Кабмин планирует отменить ведение работодателями неактуальных распорядительных документов, реформировать Гоструд и определить понятие трудовых отношений. В налоговом секторе предлагается отменить ведения работодателями неактуальных распорядительных документов и отчетности по уплате налогов, которые могут быть просчитаны по реестрам.

Также Кабмин хочет продлить временный запрет на плановые налоговые проверки бизнеса.

Не забыли и о BEPS, (правила, противодействующие выведению налогов за границу и размыванию налоговой базы — Ред.) законодательство вокруг которого планируют и дальше совершенствовать. 1 мая, после 5 месяцев выжидания, Зеленский подписал налоговый закон «1210», которым, в частности ввел имплементацию этих правил. Саакашвили подчеркивал, что президент подписал закон ради продолжения сотрудничества с МВФ.

Международная торговля

Для поддержки экспортеров правительство хочет создать институт торгового представительства и открыть пилотные офисы за рубежом. Также в планах увеличить роль «Укрэксимбанка» в кредитовании экспортеров.

Есть в планах запустить в этом году Экспортно-кредитное агентство, которое было создано в 2018 году. Тогда заявлялось, что ЭКА, в частности, должно способствовать переходу Украины от сырьевого экспорта (76% от общего) к экспорту товаров и услуг с добавленной стоимостью.

Еще в Кабмине предлагают предоставлять гранты потенциальным экспортерам. На 100 компаний планируется выделить 14,5 млн. гривен, срок реализации — декабрь 2020 года. Как отмечается в закрытой части плана мероприятиях правительства, эти средства могут использоваться для торговых миссий, международных выставок и исследований.

Инвестиции

Правительство не отказывается от идеи амнистии капитала, которую президент обещает уже в этом году. Сейчас процент, под который будет проводиться амнистия обсуждается, ранее предполагалось 5% на все — и на деньги, и на недвижимость. Также предлагается заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал.

В июне Кабмин хочет разработать инструменты электронного резидентства для иностранцев, которые хотят вести бизнес в Украине.

В интервью liga.net заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков объяснял, что первых е-резидентов начнут принимать через несколько месяцев. Сначала е-резиденты смогут получить налоговый номер, ЭЦП, открыть счет и тому подобное. Осенью, после изменений в законодательство, такие резиденты смогут открыть бизнес онлайн.

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