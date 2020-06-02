Ройтбурда снова уволили с поста директора музея в Одессе

Апелляционный суд принял решение, в соответствии с которым Александр Ройтбурд уволен с должности директора Одесского художественного музея.

Одесский апелляционный суд отменил решение Приморского райсуда города от 10 февраля, которое, в свою очередь, отменяло решение облсовета от 4 сентября 2019 года о расторжении контракта с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом.

Апелляционный суд констатировал: Ройтбурд был назначен на должность согласно законной процедуре, но все же допустил ряд нарушений. В частности проводил в музее концерты, не пустил в фонды с проверкой депутатов, производил ремонт без согласования работ с облсоветом.

Сам Ройтбурд написал в Facebook: «Боротьба триває. Завтра начнем рефлексировать. Я надеюсь в Украине, кроме странных судебных решений, еще действуют ЗАКОНЫ с большой буквы З».

Как сообщалось, художник Александр Ройтбурд 6 декабря 2017 года победил в отборочном конкурсе на должность директора Одесского художественного музея. 19 марта 2018 года председатель ОГА подписал пятилетний контракт с Ройтбурдом, назначив его директором музея. Кандидатуру художника тогда не поддержал областной совет.

4 сентября 2019 года облсовет по инициативе группы представителей Оппозиционного блока принял решение об увольнении Ройтбурда с должности руководителя музея, что вызвало возмущение патриотической общественности.

В феврале 2020 года суд признал незаконным и отменил решение Одесского облсовета об увольнении Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.