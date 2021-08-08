Умер руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд

Умер глава Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, эту информацию СМИ подтвердили в музее.

Художнику было 59 лет, причиной смерти стала длительная болезнь.

Напомним, Александр Ройтбурд долгое время боролся за должность руководителя Одесского художественного музея, еще в 2017 году он выиграл соответствующий конкурс, однако местные политики оказывали этому сопротивление. Только в декабре 2020 года художник окончательно получил возможность управлять музеем.