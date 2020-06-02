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Трамп мобилизует военных для прекращения беспорядков в США

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Трамп мобилизует военных для прекращения беспорядков в США

Правительство США готово задействовать вооруженные силы в целях восстановления ситуации в тех частях страны, где за последние несколько дней произошли крупные беспорядки. Об этом, находясь в Розовом саду Белого дома и обращаясь к гражданам, заявил американский президент Дональд Трамп, передает Reuters.

«Сегодня я решительно рекомендовал каждому губернатору развернуть в его штате национальную гвардию в достаточном числе, чтобы мы доминировали на улицах», — сказал он.

По его словам, мэры городов и губернаторы обязаны обеспечить подавляющее присутствие силовиков до тех пор, пока не прекратятся беспорядки. «Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.

Несколько дней назад Трамп заявлял, что в ближайшее время военные могут быть направлены в Миннесоту, где изначально начались беспорядки, однако о мобилизации военных по всей стране президент упомянул впервые. «У нас есть вооруженные силы, готовые, желающие и способные, если они (власти штата. — Ред.) когда-нибудь захотят вызвать их. И мы можем очень быстро разместить войска на земле, если они когда-нибудь захотят помощи наших военных», — говорил глава государства.

Это заявление Трамп сделал после того, как в СМИ появилась информация о том, что Министерство обороны США приказало привести подразделения американской военной полиции в готовность для развертывания в городе Миннеаполис. Как писало агентство Associated Press, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, Пентагон приказал солдатам из Форт-Брэгга в Северной Каролине и Форт-Драма в Нью-Йорке быть готовыми к развертыванию в течение четырех часов, а солдатам из Форт-Карсона в Колорадо и Форт-Райли в Канзасе — в течение 24 часов. Позднее в пресс-службе военного ведомства подтвердили эту информацию.

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Протесты в США начались после смерти 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота, задержанного темнокожего Джорджа Флойда. Его подозревали в использовании фальшивых денег при попытке расплатиться в магазине. Полицейские положили Флойда лицом на асфальт, один из них встал ему коленом на шею, несмотря на выкрики мужчины о том, что ему нечем дышать. Позже Флойд умер в больнице. Инцидент попал на видео и был выложен в Сеть, после чего ситуация вызвала общественный резонанс. Сначала протесты, переросшие в массовые беспорядки, начались в Миннеаполисе, а затем распространились на всю страну. Среди гражданских и силовиков есть жертвы и пострадавшие.

Дональд Трамп, протесты
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