Трем областям не разрешили возобновить межобластные перевозки

Министерство инфраструктуры Украины отмечает, что Черновицкая, Волынская и Ривненская области не получили разрешение на возобновление межобластных автомобильных перевозок.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель министерства.

«Сегодня, решением областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, межобластные автомобильные перевозки не были возобновлены в Черновицкой, Волынской и Ривненской областях», — сообщил представитель министерства.

Также представитель Мининфраструктуры сообщил, что межобластные автомобильные перевозки не возобновились в двух районах Тернопольской области.

Точной даты запуска межобластного автомобильного сообщения в указанных областях в министерстве не называют.

Представитель отмечает, что такое решение будет принято только после того, как областные комиссии подтвердят достижение необходимых эпидпоказателей.