Трем областям не разрешили возобновить межобластные перевозки

Министерство инфраструктуры Украины отмечает, что Черновицкая, Волынская и Ривненская области не получили разрешение на возобновление межобластных автомобильных перевозок.
Об этом Українським Новинам сообщил представитель министерства.
«Сегодня, решением областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, межобластные автомобильные перевозки не были возобновлены в Черновицкой, Волынской и Ривненской областях», — сообщил представитель министерства.
Также представитель Мининфраструктуры сообщил, что межобластные автомобильные перевозки не возобновились в двух районах Тернопольской области.
Точной даты запуска межобластного автомобильного сообщения в указанных областях в министерстве не называют.
Представитель отмечает, что такое решение будет принято только после того, как областные комиссии подтвердят достижение необходимых эпидпоказателей.
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