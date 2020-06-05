В ВОЗ рассказали, как правильно носить маски

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала ношение защитных масок всем лицам в возрасте 60 лет и старше, если невозможно обеспечить физическое дистанцирование для предотвращения заражения коронавирусом. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, познакомивший прессу с разработанным ВОЗ новым руководством по медицинским маскам.
«В районах, где наблюдается распространение вируса, мы рекомендуем, чтобы лица 60 лет и старше, а также те, у кого имеются соответствующие показания, должны носить медицинские маски в ситуациях, когда физическое дистанцирование невозможно», — сказал он. Кроме того, ВОЗ посоветовала правительствам поощрять население «надевать маски там, где широко распространена инфекция, а физическое дистанцирование затруднено». Речь идет, в частности, о транспорте, магазинах и других местах скопления людей. В организации считают, что медицинские маски следует надевать «всем людям, работающим в клиническом пространстве учреждений здравоохранения, а не только персоналу, занимающемуся пациентами».
Как подчеркнул гендиректор, «маски должны состоять по меньшей мере из трех слоев из различного материала». По его словам, в обновленных рекомендациях можно почерпнуть информацию на этот счет, «основанную на академических исследованиях, проведенных по просьбе ВОЗ».
Чиновник пояснил, что само по себе ношение защитных средств не защитит от коронавируса.
«Маски не являются заменой физического дистанцирования, гигиены рук и других мер общественного здравоохранения», — констатировал он.
В ВОЗ исходят из того, что основные усилия в борьбе с инфекцией страны должны направлять на выявление заразившихся людей, тестирование, лечение больных, отслеживание контактов больных со здоровыми и осуществление карантинных мероприятий.
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