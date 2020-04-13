В ВОЗ заявили о малой эффективности ношения масок

Ношение медицинской маски при игнорировании других мер по профилактике коронавируса не снизит риск заражения инфекцией. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире местного телевидения.
«Маска защищает не полностью. Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете», — сказала Вуйнович. По ее словам, использование маски дает людям чувство безопасности, что в некоторых случаях приводит к тому, что они не соблюдают другие меры безопасности. Тогда маска может навредить, указала Вуйнович. Так, при нахождении в людных местах намного важнее сохранять дистанцию, отметила она.
Если носить маску более двух часов, она сама станет источником инфекции, добавила Вуйнович. Необходимо следить, чтобы маска не была мокрой, отметила эксперт.
Ранее в ВОЗ сообщили, что использование маски для профилактики коронавируса необходимо, однако вместе с этим следует следить за гигиеной рук, избегать людных мест, а также не прикасаться к лицу. Кроме того, в ВОЗ отметили, что неправильное использование маски может снизить ее эффективность. Так, она должна полностью закрывать рот и нос, к ней нельзя прикасаться и необходимо следить, чтобы она оставалась cухой.
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