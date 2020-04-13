Войти
Трамп в пасхальном поздравлении пообещал «выиграть войну»
позиция
Трамп в пасхальном поздравлении пообещал «выиграть войну»
Зеленский прокомментировал ситуацию на Донбассе
мирный процесс
Зеленский прокомментировал ситуацию на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

позиция
RSS

В ВОЗ заявили о малой эффективности ношения масок

741
В ВОЗ заявили о малой эффективности ношения масок

Ношение медицинской маски при игнорировании других мер по профилактике коронавируса не снизит риск заражения инфекцией. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире местного телевидения.

«Маска защищает не полностью. Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете», — сказала Вуйнович. По ее словам, использование маски дает людям чувство безопасности, что в некоторых случаях приводит к тому, что они не соблюдают другие меры безопасности. Тогда маска может навредить, указала Вуйнович. Так, при нахождении в людных местах намного важнее сохранять дистанцию, отметила она.

Если носить маску более двух часов, она сама станет источником инфекции, добавила Вуйнович. Необходимо следить, чтобы маска не была мокрой, отметила эксперт.

Читайте также: В Украине за сутки зафиксировано 325 новых случаев заболевания коронавирусом

Ранее в ВОЗ сообщили, что использование маски для профилактики коронавируса необходимо, однако вместе с этим следует следить за гигиеной рук, избегать людных мест, а также не прикасаться к лицу. Кроме того, в ВОЗ отметили, что неправильное использование маски может снизить ее эффективность. Так, она должна полностью закрывать рот и нос, к ней нельзя прикасаться и необходимо следить, чтобы она оставалась cухой.

ВОЗ, коронавирус, маски
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 13 апреля 2020
Воскресенье, 12 апреля 2020
Суббота, 11 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вадим Емец
Вадим Емец
автор Strategic Group Sofia

Как коронавирус меняет рынок труда в Украине

Фактор COVID-19 спровоцировал трансформацию бизнес моделей в ряде случаев, особенно в тех направлениях, которые сопряжены с удовлетворение потребительских запросов населения. Уже сейчас очевидно, что в Украине значительная часть персонала сферы продаж не будет востребована в прежнем качестве.
Виталий Шабунин
Виталий Шабунин
Глава правления Центра противодействия коррупции

Как Венедиктова сливает дела Бахматюка

Не прошло и две недели после нашего предупреждения о возможных "сливах" дел топ-корупции после назначения Ирины Венедиктов генпрокурором, как она уже упорно взялась за одно из них. Речь идет о деле "ВиЭйБи банка" аграрного миллиардера Олега Бахматюка.
Генри Киссинджер
Генри Киссинджер
государственный секретарь США (1973 - 1977)

Пандемия коронавируса навсегда изменит мировой порядок

Мы перешли от Битвы на Арденнах к миру, где растет уровень благосостояния и человеческого достоинства. Мы живем в эпохальный период. Историческая задача для руководителей стран - урегулировать кризис и одновременно построить будущее. Отказ может поджечь мир. Неудача может привести к мировой катастрофе.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016