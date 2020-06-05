Кличко отказался от поддержки со стороны Порошенко на выборах

Мэр Киева Виталий Кличко отказался от предложения пятого президента Петра Порошенко баллотироваться на предстоящих местных выборах от «Европейской солидарности».
Об этом мэр написал в Facebook.
«Я почитал в СМИ заявление партии «Европейская солидарность» о готовности выдвинуть мою кандидатуру на должность мэра Киева. Хочу поблагодарить за такое предложение. Но отмечу, что я много лет являюсь лидером политической силы «УДАР», которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И выдвигаться в мэры буду от партии «УДАР Виталия Кличко», — отметил он.
Кличко также рассказал, что поведет команду «УДАР» на местные выборы, в частности — в Киевсовет.
Однако он добавил, что готов сотрудничать со всеми демократическими силами, которые будут действовать «по правилам и порядочно».
Напомним, ранее партия «Европейская солидарность» обратилась к Кличко с предложением возглавить список кандидатов в Киевсовет от «ЕС».
Выборы в Киеве должны состояться 25 октября 2020 года.
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