В Азербайджане отменяется ношение масок на открытом воздухе

Власти Азербайджана с 31 мая снимают ряд карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в частности, отменяется требование о ношении защитных масок на открытом воздухе и возобновляет работу бакинское метро. Это решение правительства было объявлено во вторник на брифинге оперштаба при кабмине страны.

«С 31 мая отменяется требование о ношении защитных масок на открытом воздухе. Также с этой даты возобновляет работу бакинский метрополитен», — огласил решение оперштаба помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов. По его словам, с 31 мая также возобновляются пассажироперевозки между регионами страны.

Мовсумов отметил, что это решение связано с нормализацией эпидемиологической ситуации в стране.