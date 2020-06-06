Бэнкси нарисовал картину на тему протестов в США

Английский художник Бэнкси опубликовал в своем Instagram-аккаунте изображение новой картины на тему протестов в США, которые начались после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
На картине — траурный портрет, на нем изображена безликая черная фигура c глазами-прорезями. Портрет окружают цветы и свечи, одна из них зажжена. Над портретом висит американский флаг, один его угол загорелся от пламени свечи.
В подписи к картине Бэнкси рассказал, что поначалу считал, что должен помолчать и послушать мнение чернокожих людей по данному вопросу. Однако потом, сообщил художник, он пришел к выводу, что это не их проблема, а его.
«Цветные люди терпят неудачи из-за системы. Белой системы. Как неисправная труба, она топит квартиры людей, живущих внизу. Эта ущербная система заставляет их страдать, но не их задача ее исправлять. Они и не могут — никто не пустит их в квартиру наверху», — написал Бэнкси. Он предупредил, что белые люди должны решить эту проблему, «иначе кто-то будет вынужден подняться наверх и выбить дверь».
Напомним, что протесты в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, которого перед этим задержала полиция Миннеаполиса. Во время задержания один из полицейских надавил Флойду коленом на горло, проигнорировав его слова о том, что он не может дышать.
После смерти мужчины в Миннеаполисе начались демонстрации, позже протестное движение охватило другие города США. Во многих местах акции протеста вылились в столкновения с полицией, погромы и поджоги. В десятках городов был введен комендантский час, СМИ сообщали о более десяти погибших.
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