Четыре области и Киев не отвечают требованиям Минздрава для послабления карантина

Все регионы Украины отвечают требованиям Министерства здравоохранения Украины по загруженности коек в больницах (<50%) и охвату тестированием (более 12 на 100 тыс человек), необходимых для ослабления карантинных мер, введенных ранее для противодействия распространения коронавирусной болезни Covid-19.
В то же время, как сообщается на сайте Минздрава, Киев, Волынская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области не отвечают третьему требованию – инцидентности (количеству новых случаев заболевания за последние 7 дней), который должен быть менее 12 на 100 тыс человек. Таким образом, карантинные меры в них ослаблены быть не могут.
Кроме того, еще в шести областях – Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской и Черниговской – показатель инцидентности близок к критической отметке (более 10 на 100 тыс человек), в частности, в Черниговской области показывает стремительный рост в последнее время, стартовав с весьма низких показателей.
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