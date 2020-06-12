К бывшему министру Омеляну пришли с обысками

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил об обысках Государственного бюро расследований.

Об этом он написал в Facebook.

«6:30 утра. Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском. Якобы решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем», — отметил он.

В постановлении Печерского райсуда Киева говорится, что обыск разрешен в рамках производства от 4 августа 2017 года по событиям 2014-2015 годов с участием бывшего народного депутата от «Партии регионов» Геннадия Бобовая и его преступной организации.

А именно речь идет о похищении и убийстве журналиста Василия Сергиенко 4 апреля 2014 года в Корсунь-Шевченковском Черкасской области и о попытке уничтожить имущество Приходько в Тальном 11 июля 2015 года.

Производство связывают с преступлениями, совершенными в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Геннадия Бобова считают организатором и финансистом преступной группы.

Дом, в который пришли с обыском, принадлежит Светлане Бобовой. Следователи считают, что в нем могут храниться доказательства по делу.