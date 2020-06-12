В Минздраве объяснили резкое увеличение количества больных коронавирусом

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил суточный антирекорд заболеваемости коронавирусом устранением очереди для лабораторного исследования.

«Мы устраняем очередь образцов, которые были собраны в течение последних дней — передавали в другие лаборатории, для того чтобы протестировать и не было очереди, и затем делались исследования» сегодня на сегодня «или» сегодня на завтра «, - сказал Ляшко в эфире «Радио НВ».

Главный санврач подчеркнул, что самая большая очередь из тест-образцов после Киева была во Львовской области и там ожидают проверку 2 тыс. образцов крови. Эти тесты «сегодня или завтра утром» будут доставлены в Национальную референс-лабораторию.

Сейчас в Украине проводятся от 10 до 12 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус в сутки, а также 5-7 тыс. тестов по методу иммуноферментного анализа, отметил Ляшко.