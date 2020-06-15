Племянница Трампа пообещала раскрыть «непристойные истории» о президенте

Дочь Фреда Трампа (покойного брата президента США) Мэри Трамп планирует летом 2020 года выпустить книгу, в которой содержатся «душераздирающие и непристойные» истории о Дональде Трампе. Об этом сообщает издание The Daily Beast.
По данным портала, 55-летняя Мэри Трамп планирует опубликовать книгу под названием Too Much And Never Enough 11 августа. Ее содержание держится в тайне издателем, но источники издания сообщили, что одним из главных «откровений» книги станет рассказ племянницы президента о том, как она сыграла решающую роль в публикациях New York Times о налоговых схемах Дональда Трампа.
В расследовании NYT, которое было удостоено Пулитцеровской премии, говорилось, что Трамп использовал мошеннические налоговые схемы для вывода из бизнеса своего отца Фреда Трампа более $400 млн в переводе на нынешние деньги.
The Daily Beast пишет, что именно Мэри Трамп предоставила NYT конфиденциальную информацию, налоговые декларации и другие финансовые документы, послужившие основанием для публикаций.
В книге также будут рассказаны подробности о смерти отца Мэри Трамп — старшего брата президента Фреда Трампа-младшего, который умер от алкоголизма в 1981 году. Автор расскажет о том, что будущий президент и его отец способствовали смерти Фреда Трампа-младшего, игнорируя его болезнь.
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