Киевскую ячейку «Слуги народа» возглавил депутат, прославившийся «Велюром» и раздачей пайков

Партия «Слуга народа» определилась с руководителями ячеек в Закарпатской области и Киеве. Это народные депутаты Игорь Кривошеев и Николай Тищенко соответственно.
Об этом заместитель главы депутатской фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук сообщила в Facebook.
«Немного подробнее остановлюсь на киевской городской организации. Понимаю, что к ней будет приковано больше всего внимания. В Совет столичной организации вошли: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко; народный депутат Андрей Холодов; депутаты, которые избирались по мажоритарным округам в столице: Анна Бондарь, Марьяна Безугла, Людмила Буймистер, Роман Грищук, Дмитрий Гурин, Артем Дубнов, Леся Забуранная, Максим Перебийнис, Анна Пуртова, Сергей Швец, Богдан Яременко, Александр Юрченко», — написала она.
По словам Кравчук, именно они понимают «ситуацию в Киеве», а также проблемы, с которыми сталкиваются жители столицы. Она выразила уверенность, что все перечисленные «слуги» смогут «сформировать мощную команду».
Напомним, что Николай Тищенко считается близким к главе Офиса президента Андрею Ермаку.
В последнее время его сопровождают скандалы.
В выпуске Bihus.info от 27 апреля журналисты сняли на видео, как в ресторан «Велюр» нардепа Слуги народа Тищенко во время карантина периодически приезжают посетители. Среди них — депутаты, бизнесмены, госчиновники. После этого сообщалось, что президент Зеленский имел «жесткий разговор» с нардепом.
3 июня народный депутат фракции «Слуга народа» Гео Лерос заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак, народный депутат фракции «Слуга народа» Николай Тищенко и экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий причастны к коррупции.
Также в последнее время в соцсетях широко обсуждается раздача Тищенко продуктовых наборов киевским пенсионерам.
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