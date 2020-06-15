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В трех областях за прошедшие сутки не зафиксировано новых случаев COVID-19

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В трех областях за прошедшие сутки не зафиксировано новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки новые случаи заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 не выявлены в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской области, больше всего заболевших зафиксировано во Львовской области и г.Киеве.

Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник утром, за минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано во Львовской области (136), в Киеве (53), в Закарпатской (48), Черновицкой (43), Житомирской и Донецкой (42).

Всего за прошедшие сутки:

— в Винницкой области подтверждено 30 новых случая заболевания COVID-19 и 11 выздоровления за сутки, сейчас в области болеет 538 человек (на 19 больше за сутки);

— в Волынской области — 40 случаев заболевания, 1 — смерти, сейчас болеет 946 человек (на 39 больше за сутки);

— в Днепропетровской области случаев заболевания, смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 255 человек;

— в Донецкой области 42 человека заболели, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 158 человек (на 2 больше за сутки);

— в Житомирской области 42 новых случая заболевания за сутки, сейчас болеет 521 человек (на 42 больше за сутки);

— в Закарпатской области 48 человек заболели, 2 умерли и 2 выздоровели, сейчас болеет 952 человек (на 44 больше за сутки);

— в Запорожской области 2 человека заболели, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 178 человек (на 2 больше за сутки);

— в Ивано-Франковской области 38 человек заболели, 1 умер и 17 выздоровели, сейчас болеет 645 человека (на 20 больше за сутки);

— в Киеве подтверждено 53 новых случаев заболевания COVID-19 и 2 — смерти, сейчас в столице болеет 2 703 человека (на 51 больше за сутки);

— в Киевской области 29 человек заболели и 44 выздоровели, сейчас болеет 1 214 человек (за сутки на 15 меньше);

— в Кировоградской области 4 случая заболевания, сейчас болеет 80 человек (на 4 больше за сутки);

— в Луганской области 1 новый случай заболевания, сейчас болеет 10 человек (на 1 больше за сутки);

— во Львовской области 136 новых случаев заболевания, 3 смерти и 14 — выздоровления, сейчас болеет 2 206 человек (на 119 больше за сутки);

— в Николаевской области случаев заболевания, смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 102 человека;

— в Одесской области 18 человек заболели, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 658 человек (на 18 больше за сутки);

— в Полтавской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас, как и сутки ранее, болеет 8 человек;

— в Ровенской области 28 новых случая заболевания и 36 — выздоровления, сейчас болеют 1007 человек (на 8 меньше за сутки);

— в Сумской области 12 человек заболели, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеют 59 человек (на 12 больше за сутки);

— в Тернопольской области 40 новых случая заболевания и 2 выздоровления, сейчас болеет 419 человек (на 38 больше за сутки);

— в Харьковской области 21 новый случай заболевания, 1 — смерти и 26 — выздоровления, сейчас болеет 742 человека (за сутки на 6 меньше);

— в Херсонской области 3 новых случая заболевания, новых случаев смерти и выздоровления не было, сейчас болеет 6 человек (за сутки на 3 больше);

— в Хмельницкой области 3 человека заболели, сейчас болеет 129 человек (на 3 больше за сутки);

— в Черкасской области 9 человек заболели, новых случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 177 человек (на 9 больше за сутки);

— в Черновицкой области подтверждено 43 новых случая заболевания COVID-19, 1 смерти и 18 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 2 551 человек (на 24 больше, чем днем ранее);

— в Черниговской области 14 новых случаев заболевания, 1 новый случай смерти, сейчас болеет 333 человека (на 13 больше за сутки).

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Как сообщалось, в Украине продолжают фиксировать высокое количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19: по состоянию на утро понедельника, 15 июня, было выявлено 656 инфицированных за сутки, 12 человек из числа ранее заболевших скончались, 171 человек выздоровел.

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