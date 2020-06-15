Почти мертвое украинское автопроизводство в мае обвалилось еще в 4 раза

Майский результат украинского автомобилестроения в мае текущего года сократился в четыре раза к аналогичному месяцу 2019 года — до 126 ед., и это с учетом низкой базы сравнения, сообщает «Укравтопром».

По данным ассоциации, выпуск легковых автомобилей уменьшился в пять раз — до 87 авто Skoda, которые, как и годом ранее, выпустил методом крупноузловой сборки завод «Еврокар».

Производство автобусов просело в 2,3 раза — до 27 штук (в том числе 25 ед. на заводе «Черкасский автобус» и два — на ЗАЗе (в мае-2019 года соответственно 30 и 9 ед.). В то же время ни одного автобуса не выпустили Черниговский автозавод корпорации «Эталон» (в мае-2019 — 12 ед.), завод «Часовоярские автобусы (9 ед.) и корпорация «Богдан» (3 ед.).

Положительная динамика в мае отмечена только в секторе коммерческой автотехники — выпущено лишь 12 ед. (все — «Черкасским автобусом»), но это вдвое больше прошлогоднего майского результата («АвтоКрАЗ» не предоставляет данных о выпуске своих машин с августа 2016 года).

С учетом майских показателей, в январе-мае текущего года выпуск автотранспорта в Украине ускорил темп падения к аналогичному периоду прошлого года до 35% (по итогам четырех месяцев он составлял 24%) — до 1550 ед., в том числе выпуск легковых авто снизился на 35% — до 1325 ед. (все — на «Еврокаре»), автобусов — на 41%, до 201 ед., коммерческих авто — вырос на 14%, до 24 ед.