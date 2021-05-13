В Украине снова начали производить автомобили

В апреле 2021 года выпуск автотранспорта по сравнению с апрелем 2020 года увеличился в 16 раз, а против марта 2021 года — на треть.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром».

По предварительным данным, объем выпуска автотранспортных средств в прошлом месяце составил 962 единицы.

В частности, в апреле изготовили 904 единицы легковых авто и 56 автобусов.

«В апрельском отчете по коммерческим автомобилям, как и в предыдущем месяце, заявлено только два автомобиля, собранных на предприятии „Черкасский автобус“. Год назад отчетов по производству коммерческих авто не было.

Напомним, АвтоКрАЗ перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года», — говорится в сообщении.

В общем с начала года в Украине изготовили 2791 ед. автотранспортных средств, это на 96% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что в марте 2021 года предприятия украинского автопрома выпустили 722 единицы автотранспортных средств — это в 2,5 раза больше по сравнению с мартом прошлого года и на 43,5% больше по сравнению с февралем 2021 года.