Правительство допускает падение экономики в 2020 году до 8% ВВП

Кабмин допускает падение экономики в 2020 году до 8% ВВП по сравнению с 2019-м, свидетельствует обновленная программа действий правительства.

«Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам, а поэтому может ощутить более существенное влияние: ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом», — указано в документе на «Урядовом портале».

Макропрогноз Министерства экономики, на котором основаны показатели госбюджета на 2020 год, предусматривает падение экономики на 4,8% ВВП в этом году, тогда как Международный валютный Фонд ожидает проседания ее до 8,2% ВВП.