Кабмин запланировал проведение переписи и следующий учебный год в условиях пандемии

В Украине могут провести полноценную перепись населения — такой пункт содержится в доработанной Программе деятельности правительства Дениса Шмыгаля, утвержденной Кабинетом министров 12 июня.
«Проведение Всеукраинской переписи населения», — значится в пункте 4.1 «Эффективное самоуправление».
Точные сроки и форма проведения переписи не определены, а сама задача в списке краткосрочных приоритетов правительства не значится, ее отнесли к долгосрочным.
Напомним, 15 января на то время министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил о завершении электронной переписи населения. Несмотря на то, что онлайн на пробную перепись зарегистрировался всего 1% украинцев, а саму перепись критиковали за возможную фальсификацию результатов, в правительстве не были уверены в необходимости проведения традиционной переписи.
Главным аргументом сторонников электронной переписи — сиспользованием реестров — была экономия бюджетных средств (около 3 млрд гривен).
Также программа деятельности Кабинета Министров предусматривает организацию образовательного процесса в новом учебном году (2020/2021) в условиях пандемии COVID-19.
Так, в разделе краткосрочные приоритеты деятельности правительства есть пункт касательно подготовки образовательных учреждений к учебному году 2020/2021 и организации образовательного процесса в условиях пандемии.
Кроме этого, среди краткосрочных приоритетов Кабмин выделил организацию дистанционного обучения, завершения учебного года 2019/2020, проведение внешнего независимого оценивания и вступительной кампании в учреждения образования в 2020 году.
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