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В «Слуге народа» заметили в меморандуме с МВФ вмешательство в суверенитет Украины

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В «Слуге народа» заметили в меморандуме с МВФ вмешательство в суверенитет Украины

Меморандум с Международным валютным фондом требует жесткого выполнения указанного в нем уровня инфляции, что может быть расценено как вмешательство в суверенитет страны, полагает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Они таргетируют инфляцию в меморандуме на уровне 5% плюс-минус 1%. И при этом очень жестко прописывают свои полномочия по контролю за инфляцией. Мне кажется, в этом есть некоторое вмешательство в национальный суверенитет», — сказал Гетманцев журналистам в понедельник.

Парламентарий полагает, что удержание инфляции на низком уровне не поспособствует поддержке экономики Украины.

«Инфляция в низком размере — это хорошо для выполнения наших обязательств перед международными партнерами, для кредитных наших обязательств, для страны, которая находится в нормальном экономическом развитии. Но если нам нужен рывок, поддержка экономики, то тут требования к инфляционным ожиданиям должны быть более мягкими», — сказал Гетманцев.

Нардеп также раскритиковал требования меморандума относительно судебной реформы и реформы правоохранительных органов.

«МВФ склоняется к микроменеджменту — в тексте меморандума МВФ прописывает, каким образом Высший Совет Правосудия будет работать, как будут определять членов Совета», — сказал Даниил Гетманцев.

Однако он добавил, что данный меморандум с МВФ является наиболее удачным решением для Украины среди остальных возможных.

«Этот меморандум — намного лучше, чем все предыдущие», — указал он.

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«Вместе с тем в меморандуме есть вещи, которые тревожат... Мы в Раде полагаем, что путь поддержки национального производителя, так называемый экономический национализм — это единственный путь дальнейшего развития Украины, единственный полезный для нее путь. А в меморандуме мы видим фискальную консолидацию уже с 2021 года, требования нерасширения льгот, не ограничивать гарантии государства по кредитам», — указал он.

МВФ, Даниил Гетманцев
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