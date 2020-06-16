За сутки в Украине еще 666 новых случаев COVID-19

В течение вторника, 15 июня, в Украине диагностировали 666 случаев заражения коронавирусом. При этом 275 человек преодолели болезнь, 11 человек умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время пресс-брифинга во вторник, 16 июня.
«За прошедшие сутки заболело 666 человека», — сказал он.
По данным ЦОЗ, на 16 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 32476 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 912 летальных, 14528 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 666 новых случаев. Всего проведено 507 251 тестирование методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 1455 случаев;
Волынская область — 1499 случаев;
Днепропетровская область — 1004 случая;
Донецкая область — 338 случаев;
Житомирская область — 1101 случай;
Закарпатская область — 1726 случаев;
Запорожская область — 531 случай;
Ивано-Франковская область — 1809 случаев;
Кировоградская область — 590 случаев;
г. Киев — 3985 случаев;
Киевская область — 2049 случаев;
Львовская область — 3072 случая;
Луганская область — 60 случаев;
Николаевская область — 321 случай;
Одесская область — 1133 случая;
Полтавская область — 279 случаев;
Ровенская область — 2473 случая;
Сумская область — 228 случаев;
Тернопольская область — 1483 случая;
Харьковская область — 1595 случаев;
Херсонская область — 183 случая;
Хмельницкая область — 560 случаев;
Черновицкая область — 4013 случаев;
Черкасская область — 562 случая;
Черниговская область — 427 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 июня в Центр поступило 1388 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 73 517 сообщений о подозрении на COVID-19.
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