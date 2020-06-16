Войти
Трамп обвинил Байдена в «бесконечных войнах» и плохих торговых сделках
выборы
Трамп обвинил Байдена в «бесконечных войнах» и плохих торговых сделках
Путин назвал свою версию причин беспорядков в США
дружба народов
Путин назвал свою версию причин беспорядков в США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

За сутки в Украине еще 666 новых случаев COVID-19

332
За сутки в Украине еще 666 новых случаев COVID-19

В течение вторника, 15 июня, в Украине диагностировали 666 случаев заражения коронавирусом. При этом 275 человек преодолели болезнь, 11 человек умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время пресс-брифинга во вторник, 16 июня.

«За прошедшие сутки заболело 666 человека», — сказал он.

По данным ЦОЗ, на 16 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 32476 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 912 летальных, 14528 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 666 новых случаев. Всего проведено 507 251 тестирование методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1455 случаев;
Волынская область — 1499 случаев;
Днепропетровская область — 1004 случая;
Донецкая область — 338 случаев;
Житомирская область — 1101 случай;
Закарпатская область — 1726 случаев;
Запорожская область — 531 случай;
Ивано-Франковская область — 1809 случаев;
Кировоградская область — 590 случаев;
г. Киев — 3985 случаев;
Киевская область — 2049 случаев;
Львовская область — 3072 случая;
Луганская область — 60 случаев;
Николаевская область — 321 случай;
Одесская область — 1133 случая;
Полтавская область — 279 случаев;
Ровенская область — 2473 случая;
Сумская область — 228 случаев;
Тернопольская область — 1483 случая;
Харьковская область — 1595 случаев;
Херсонская область — 183 случая;
Хмельницкая область — 560 случаев;
Черновицкая область — 4013 случаев;
Черкасская область — 562 случая;
Черниговская область — 427 случаев.

Читайте также: Степанов не связывает высокую заболеваемость коронавирусом с увеличением тестирования

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 июня в Центр поступило 1388 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 73 517 сообщений о подозрении на COVID-19.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 16 июня 2020
Понедельник, 15 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Поможет ли снижение ставки НБУ экономике?

Учетная ставка НБУ является ориентиром стоимости денег в экономике. И через эту учетную ставку центральный банк может влиять на инфляцию и на экономический рост. Причём важно понять, что здесь инфляция и экономический рост конфликтуют между собой. Хочешь экономический рост? Будь готов к высокой инфляции. Хочешь побороть инфляцию? Будь готов пожертвовать экономическим ростом.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как наладить свою собственную систему продуктивности

Лучшая привычка, которую я когда-либо заводил, - использование системы продуктивности. Идея проста: если организовать все, что нужно сделать (и как вы собираетесь это сделать), можно предотвратить трудности с выполнением задач. Таких систем целая куча. Некоторые - сложные, как Getting Things Done. Другие - очень простые, например, использование списка приоритетных дел. Для некоторых нужно программное обеспечение. Для многих достаточно ручки и бумаги.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Достиг бы Маск успеха, если бы жил в Украине?

Легко рассуждать про успех Маска, при этом не понимая значения наличия условий для развития. И я не думаю, что у нас совсем не рождается новых гениев, как Королёв или Сикорский. Скорее всего они остаются безвестными, так как они не могут себя реализовать в нашем государстве.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016