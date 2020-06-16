За сутки в Украине еще 666 новых случаев COVID-19

В течение вторника, 15 июня, в Украине диагностировали 666 случаев заражения коронавирусом. При этом 275 человек преодолели болезнь, 11 человек умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время пресс-брифинга во вторник, 16 июня.

«За прошедшие сутки заболело 666 человека», — сказал он.

По данным ЦОЗ, на 16 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 32476 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 912 летальных, 14528 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 666 новых случаев. Всего проведено 507 251 тестирование методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1455 случаев;

Волынская область — 1499 случаев;

Днепропетровская область — 1004 случая;

Донецкая область — 338 случаев;

Житомирская область — 1101 случай;

Закарпатская область — 1726 случаев;

Запорожская область — 531 случай;

Ивано-Франковская область — 1809 случаев;

Кировоградская область — 590 случаев;

г. Киев — 3985 случаев;

Киевская область — 2049 случаев;

Львовская область — 3072 случая;

Луганская область — 60 случаев;

Николаевская область — 321 случай;

Одесская область — 1133 случая;

Полтавская область — 279 случаев;

Ровенская область — 2473 случая;

Сумская область — 228 случаев;

Тернопольская область — 1483 случая;

Харьковская область — 1595 случаев;

Херсонская область — 183 случая;

Хмельницкая область — 560 случаев;

Черновицкая область — 4013 случаев;

Черкасская область — 562 случая;

Черниговская область — 427 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 июня в Центр поступило 1388 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 73 517 сообщений о подозрении на COVID-19.