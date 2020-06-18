Зеленский потребовал полноправное членство в ЕС для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина стремится к полноправному членству в Европейском Союзе.
«Восточное партнерство не должно ограничивать амбиции. Кому-то достаточно политического диалога, кому-то — стратегического партнерства с ЕС, кто стремится к интеграции в общий рынок на основе „четырех свобод“, а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС», — написал он в своем Twitter в четверг.
18 июня в видеорежиме проходит саммит Восточного партнерства с участием руководства ЕС, глав государств Восточного партнерства и глав всех государств-членов ЕС.
Как сообщает пресс-служба президента, глава государства во время саммита напомнил, что сначала целью инициативы было развитие сообщества Евросоюза с партнерами, которые разделяют европейские ценности и принципы. В то же время преимуществами такого объединения должны пользоваться все граждане стран-участниц.
Президент Украины выразил уверенность в возможности совместно преодолеть вызовы, в частности последствия пандемии коронавируса, с помощью углубления интеграции и увеличения координации между странами, а не благодаря политической самоизоляции и протекционизму.
«Эта встреча — прекрасная возможность обсудить дальнейшее сотрудничество для выхода из текущего кризиса и преодоления подобных вызовов в будущем. Перед нами стоят очень непростые задачи: защитить жизнь и здоровье граждан, восстановить межчеловеческие и деловые контакты, вывести экономику из кризисной траектории», — отметил Зеленский.
Также президент поблагодарил ЕС за поддержку, в том числе за новую программу макрофинансовой помощи в размере EUR1,2 млрд, которая является важной и своевременной.
Кроме того, Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на сотрудничество с ЕС в закупке вакцины против COVID-19, как только она будет изготовлена.
Глава государства отметил, что Украина со своей стороны также поддерживала европейских партнеров. В частности, украинские медики пришли на помощь итальянским коллегам, а украинские самолеты доставляли медицинские грузы во многие страны Евросоюза.
«Уверен, лозунг Stronger Together сегодня актуален как никогда», — подчеркнул президент Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016