Суд в США разрешил опубликовать мемуары Болтона

Суд округа Колумбия отклонил иск Минюста США и разрешил опубликовать книгу мемуаров бывшего советника президента США Джона Болтона о его пребывании в Белом доме. Об этом сообщает CNN, издание опубликовало соответствующее судебное постановление.
В Минюсте посчитали, что в своей книге Болтон раскрывает секретную информацию, к которой он имел доступ пока занимал пост помощника президента. В ведомстве просили суд запретить публикацию, так как Болтон отказался от проверки книги администрацией президента.
В постановлении суда говорится о том, что Болтон «играл с национальной безопасностью» США, а также «подверг свою страну вреду и оставил себя открытым для гражданского (и потенциально уголовного) преследования».
«Но эти факты не влияют на ходатайство перед судом. Власти не смогли установить, что запрет на публикацию предотвратит причинение невосполнимого ущерба. Ходатайство, таким образом, отклонено», — говорится в документе.
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