Трамп не будет встречаться с Путиным, пока РФ не освободит украинских моряков

Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа не будет возможной до тех пор, пока Россия не освободит задержанные украинские корабли и их экипажи. Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, сообщает Euronews.

«Я не вижу обстоятельств в ближайшем будущем, при которых такая встреча может состояться, пока корабли и экипажи не будут освобождены», — сказал Болтон.

Как известно, ранее президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине из-за ситуации с украинскими моряками.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения. Задержанных украинских моряков арестовали по подозрению в «нарушении границы».