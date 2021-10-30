Болтон предостерег Россию от сближения с Китаем

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что России не стоит сближаться с Китаем в экономической и политической сферах.

«Что касается долгосрочных интересов России, конечно, вы заинтересованы и дальше продавать свои газ и нефть Китаю, но слишком сильно сближаться с Китаем в экономическом и политическом плане — ошибка. Я думаю, поэтому основная часть русской цивилизации, ее экономика находятся в Европе», — сказал он в субботу в интервью телеканалу «Россия-1».

Ранее посол РФ в КНР Андрей Денисов заявил, что Китай из-за разразившегося во второй половине этого года в стране энергетического кризиса выразил готовность резко увеличить импорт ископаемых видов топлива из России.