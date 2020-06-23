ЕСПЧ присудил €20 тысяч Борису Немцову

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес во вторник решение по делу «Коммерсантъ» и другие против России«. Как свидетельствует текст решения, Борис Немцов, выиграл дело против бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Дело касалось разбирательства относительно книги «Лужков: итоги», которую Немцов опубликовал в 2009 году в соавторстве с Владимиром Миловым. В этой связи газетой «Коммерсантъ» была размещена статья, написанная Марией-Луизой Тирмастэ. Лужков после ознакомления с публикациями подал в суд иск о защите чести и достоинства. Российский суд тогда взыскал с Немцова, Тирмастэ и «Коммерсанта» 500 тыс. рублей.

Однако судьи ЕСПЧ, рассмотрев во вторник поданную жалобу, сошлись во мнении, что в данном случае была нарушена статьи 10 Европейской конвенции по правам человека (право на свободу выражения мнения). Суд постановил, что Россия обязана в трехмесячный срок выплатить Жанне Немцовой, представляющей в этом деле интересы своего погибшего отца, в общей сложности €20,8 тыс. в качестве компенсации морального вреда и возмещения расходов.

Как сообщил в свою очередь глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, ЕСПЧ признал также незаконной блокировку в РФ сайтов «Каспаров.ру» и «Грани.ру», а также обязал власти РФ выплатить им по €10 тыс. «ЕСПЧ признал, что в этих делах власти нарушили статью 10 (право на свободу выражения мнения) и статью 13 (право на эффективное средство правовой защиты), и постановил выплатить учредителям изданий по €10 тыс. Это первое решение по делу о внесудебной блокировке сайтов в России», — сказал он.

Доступ к сайтам был заблокирован Роскомнадзором в 2014 году как к интернет-ресурсам, где размещены призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным акциям протеста.