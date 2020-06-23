У Минюста есть большие сомнения, что закон о люстрации отвечает положениям Конституции

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что оспариваемый в Конституционном суде закон об очищении власти не отвечает положениям Основном закона в части вмешательства в личную жизнь и ограничений доступа к государственной службе.

Как передает «Интерфакс-Украина», высказывая по просьбе судей КС свою позицию по оспариваемому вопросу, министр сказал: «С учётом решения ЕСПЧ, есть большое сомнение в том, что он отвечает положениям Конституции, которая ограничивает вмешательство в жизнь человека, также вероятно закон может нарушать ст.38 Конституции о равенстве права доступа к государственной службе».

Он добавил: «Нам крайне важно знать мнение Конституционного суда и решение Конституционного суда, чтобы навести порядок в системе люстрации».

Говоря о том, какие могут быть установлены критерии для люстрации, министр выразил мнение о том, что четкие критерии установить невозможно, но следует установить индивидуальный подход, который, собственно, и прописан в новом законопроекте о люстрации, подготовленном Минюстом.

Выступая в КС, Малюська добавил, что рассчитывает на поддержку Кабмином в ближайшие недели предложенного Минюстом законопроекта, после чего тот будет внесен в Верховную Раду и принят.