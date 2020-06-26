Расшифровка самописцев сбитого в январе в Иране самолета МАУ начнется в Париже в июле

Работы по расшифровке бортовых самописцев сбитого по ошибке в январе над Тегераном пассажирского самолета начнутся во Франции в июле. Об этом говорится в Twitter французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA).
«Иран запросил техническую помощь бюро в расшифровке данных речевого самописца (CVR) и цифрового самописца параметров полета (FDR), работы должны начаться 20 июля в бюро», — говорится в сообщении. «Расследование аспектов безопасности возглавляет Иран», — отмечается в заявлении.
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек — граждане нескольких государств. Позднее Иран заявил, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.
В марте официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде заявил, что бортовые самописцы будут расшифрованы в Украине или во Франции.
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