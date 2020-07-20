Во Францию доставлены черные ящики сбитого под Тегераном украинского самолета

Бортовые регистраторы со сбитого под Тегераном украинского пассажирского самолета доставлены для изучения во французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA). Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице организации в Twitter.
«Группа специалистов Бюро по расследованию авиационных происшествий Исламской Республики Иран (AAIB) прибыла в BEA вместе с регистратором полетных данных (FDR) и речевым самописцем (CVR)», — говорится в сообщении. В нем напоминается, что соглашение о программе технического взаимодействия было подписано между BEA и AAIB 4 июля. «В настоящее время заинтересованные стороны ведут предварительные обсуждения», — сообщает BEA.
Иранское агентство ISNA еще 31 мая сообщило, что власти Ирана решили не отправлять бортовые самописцы сбитого самолета в Украину. Отмечается, что причиной такого решения стала задержка ответа украинской стороны на предложения Ирана. Агентство уточняло, что черные ящики будут отправлены в другую страну, которой, вероятно, станет Франция.
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