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Зеленский пока не принял решения по поводу нового главы НБУ

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Зеленский пока не принял решения по поводу нового главы НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что различные представители банковского сектора предложили ему кандидатуры на пост главы Национального банка Украины, и они сейчас изучаются.

«Что касается кандидатуры на главу Национального банка Украины, я провел три большие дискуссионные встречи. В рамках профессионального диалога я встретился со всеми главами государственных банков Украины, чтобы получить от них и кандидатуры, и их личное впечатление от всей этой ситуации. Все они достаточно спокойно воспринимают увольнение главы Национального банка, все не видят каких-либо рисков. Нам много раз говорили, что доллар будет завтра по 100. Всё это какая-то фантастика», — сказал он на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области.

Зеленский отметил, что встретился со всеми заместителями из действующего состава правления Национального банка и получил от них рекомендации, встретился почти со всеми представителями коммерческих банков Украины.

«Все три списка, которые мне предложили эти, скажем так, три отдельные „стола“ банковского сектора, мы изучаем. Изучаем и через правоохранительные органы, чтобы знать, что это за люди, какое у них состояние. Об их профессиональном уровне я уже получил информацию от банкиров. У нас есть время, будут встречи с лидерами из списка предложенных на главу Национального банка Украины. Я не вижу никаких проблем», — указал он.

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Как сообщалось, вечером 1 июля стало известно, что глава НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени.
Верховная Рада 3 июля поддержала постановление об отставке Смолия.

 

НБУ, Владимир Зеленский
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