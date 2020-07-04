Зеленский заявил, что встреча в Берлине прошла хорошо

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не готов комментировать встречу «нормандской четверки» в Берлине, но знает, что она прошла хорошо.
«Я не готов комментировать встречу в Берлине. Знаю, что прошла она хорошо. С Ермаком еще не обсуждал этот вопрос», — сказал Зеленский в пятницу журналистам в Одессе, где находится с рабочей поездкой.
В пятницу в Берлине состоялась встреча политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция). Офис президента считает, что встреча «на шаг приблизила проведение саммита в Берлине». В заявлении ОП также утверждается, что «российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии». При этом не уточняется, по какому вопросу выработана такая позиция.
В то же время заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил по итогам переговоров в Берлине, что прорыва на них не было достигнуто. В частности, «не удалось получить от Украины четкого, внятного ответа относительно того, когда будет подготовлен этот документ по поправкам в конституцию в части децентрализации», что предусмотрено минскими соглашениями.
Дмитрий Козак также сказал, что, хотя «были попытки определить конкретные даты нормандского саммита на высшем уровне», говорить о конкретной дате такой встречи «пока очень-очень рано», так как необходимо выполнить большую работу по выполнению решений предыдущего саммита в Париже. В первую очередь это касается украинской стороны, которая должна принять десятки законов и согласовать их с Донбассом, заявил Дмитрий Козак.
В то же время он указал, что удалось «приблизиться к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер по прекращению перестрелок».
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