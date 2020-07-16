Зеленский внес в парламент кандидатуру Кирилла Шевченко на пост главы Нацбанка

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении председателя правления «Укргазбанка» Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины.

Соответствующий проект постановления под номером 3857 зарегистрирован в парламенте 15 июля, сообщается на сайте Верховной Рады.