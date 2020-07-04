Зеленский опроверг давление Офиса президента на экс-главу Нацбанка

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что со стороны его офиса не оказывалось никакого давления на подавшего в отставку главу Национального банка Якова Смолия, об этом шла речь во время его общения с журналистами во время поездки в Одессу.

Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, в среду написал заявление об отставке, объяснив это «систематическим политическим давлением», и подал заявление президенту. Верховная рада по предложению президента Владимира Зеленского в пятницу уволила Смолия с должности главы Нацбанка.

«Вы можете и его (Смолия — ред.) лично спросить, было ли давление со стороны офиса президента. Его уже спрашивали, и он сказал, что нет. У нас были реально очень неплохие профессиональные и личные отношения. Я провел уже три большие дискуссионные встречи относительно кандидатуры на должность главы НБУ и получил рекомендации. Все три списка, которые мне были предложены, мы изучаем», — заявил Зеленский в Одессе, отвечая на вопрос о политическом давлении на Смолия.

Президент также отметил, что различные представители банковского сектора предложили ему кандидатуры на пост главы Национального банка Украины, и они сейчас изучаются.