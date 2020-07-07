За сутки водителям грузовиков насчитали €12,7 тысяч штрафов за перегруз

Инспекторы Государственной службы по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность») за прошедшие сутки, 6 июля, проверили 5 369 грузовых транспортных средств и насчитали 12,7 тыс. евро платы за перегруз.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры со ссылкой на слова министра инфраструктуры Владислава Криклия, передают Українські Новини.

«За прошлые сутки „Укртрансбезопасность“ вместе с Национальной полицией совершили проверку почти 5,4 тыс. грузовиков и насчитали около 12,7 тыс. евро платы за проезд. Напомню, что за отказ остановиться для прохождения габаритно-весового контроля сейчас законодательством предусмотрена административная ответственность для водителей», — сообщил Криклий.

Также сообщается, что Криклий уже составил антирейтинг нарушений габаритно-весового контроля (ГВК).

На трассе Н-11 (Николаевская область) было замечено два крупных нарушения габаритно-весового контроля: автомобиль MAN Robuste (перегруз на единичную ось 12,4 тонны при норме в 11 тонн, на строенную ось — 31,25 тонны при норме 22 тонны, на общий вес — 50,85 тонны при норме 40 тонн; плата за проезд — 1 430,7 евро) и автомобиль ВАРЗ 173 (перегруз на сдвоенную ось 26,5 тонны при норме в 16 тонн; плата за проезд — 1 531,05 евро).

На дороге Т-0403 (Днепропетровская область) габаритно-весовой контроль не прошел грузовой автомобиль MAN TGX 18-440 (перегруз на общий вес 48,16 тонны при норме 40 тонн; плата за проезд — 54,6 евро).

На дороге М-30 габаритно-весовой контроль нарушил грузовой автомобиль КамАЗ (перегруз на сдвоенную ось 18,95 тонны при норме 16 тонн; плата за проезд — 162 евро).

Также в Кременной (Луганская область) грузовой автомобиль Volvo FH 13-480 нарушил ГВК (перегруз на общий вес 50,3 тонны при норме в 40 тонн; плата за проезд — 349,44 евро).