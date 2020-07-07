Резервы НБУ выросли более чем на $3 млрд

В июне международные резервы увеличились на 12,4% и на 1 июля 2020 года составили 28,515 млрд долларов (в эквиваленте).

Об этом говорится в сообщении Национального банка.

Последний раз на таком уровне они находились осенью 2012 года.

Существенный рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен как поступлением первого транша по новой программе с Международным валютным фондом и связанного финансирования, так и наращиванием покупки валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке.

Украина получила первый транш от Международного валютного фонда объемом 1,5 млрд спецправ заимствования (SDR) или 2 076,4 млн долларов по новой программе Stand-By, а также связано официальное финансирование от Евросоюза объемом 500 млн евро.

Кроме этого, правительство разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в валюте, на 353,3 млн евро.

В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте были направлены 1 192,3 млн долларов (в эквиваленте).

Предложение валюты со стороны бизнеса на межбанке продолжало превышать спрос, поэтому, пользуясь благоприятной ситуацией, Национальный банк выкупал избыточный объем валюты и пополнял международные резервы.

Всего в июне Национальный банк выкупил 1 155,0 млн долларов.

Интервенции по продаже валюты не проводились.

Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, что в 2019 году международные резервы выросли на 22% и на 1 января 2020 составили 25,3 млрд долларов (в эквиваленте).