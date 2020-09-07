Вес грузовиков теперь будут контролировать круглосуточно

Кабинет министров постановил вести круглосуточный весовой контроль транспортных средств Укртрансбезопасностью вместе с Нацполициею, СБУ, ГФС, Укравтодором и местными органами исполнительной власти.

Соответствующее распоряжение «О мерах по недопущению разрушения автомобильных дорог» правительство приняло 7 сентября, сообщил представитель Кабинета министров в Раде Василий Мокан.

Помимо общих мероприятий габаритно-весового контроля, предусмотрена закупка соответствующего оборудования и ремонт имеющихся специально оборудованных мест осуществления габаритно-весового контроля.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее поставил задачу Министерству инфраструктуры перезагрузить Государственную службу по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), а также установить 50-80 комплексов автоматического весового контроля.