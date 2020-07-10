Войти
Верховный суд США разрешил не раскрывать налоговые декларации Трампа
решение
Верховный суд США разрешил не раскрывать налоговые декларации Трампа
Зеленский требует у банков ипотеку не выше 10%
позиция
Зеленский требует у банков ипотеку не выше 10%

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Байден преклонил колено в знак солидарности с американскими протестующими

233
Байден преклонил колено в знак солидарности с американскими протестующими

Кандидат в президенты США, демократ Джо Байден встал на одно колено в знак солидарности с протестующими против расизма во время визита в город Скрантон (штат Пенсильвания). Кадры опубликовала журналистка Мадлен Ривера в Twitter.

На записи видно, как Байден несколько секунд стоит, преклонив колено, в окружении журналистов, охранников и фотографов. Несколько человек перед ним также встали на колени.

Протесты участников движения Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») в США и во всем мире начались после смерти в результате жесткого задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). В знак солидарности с протестующими ранее преклоняли колено многие знаменитости и политики, в том числе премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

История преклонения колена в США среди темнокожего населения начинается в 1965 году — тогда лидер движения за права темнокожих Мартин Лютер Кинг склонил колено, чтобы помолиться перед зданием суда в штате Алабама после арестов демонстрантов.

Читайте также: Главный инфекционист США предупредил об ухудшении ситуации с COVID-19

В новейшей истории традицию возродил в 2016 году американский футболист Колин Каперник, который во время исполнения национального гимна перед матчем отказался сидеть на скамье и встал на одно колено в знак протеста против ущемления прав темнокожего населения США. Этот жест поддержали сначала члены его команды, потом другие футболисты, а позже — активисты.

Джо Байден, BLM
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 10 июля 2020
Четверг, 9 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016