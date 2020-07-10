Байден преклонил колено в знак солидарности с американскими протестующими

Кандидат в президенты США, демократ Джо Байден встал на одно колено в знак солидарности с протестующими против расизма во время визита в город Скрантон (штат Пенсильвания). Кадры опубликовала журналистка Мадлен Ривера в Twitter.
На записи видно, как Байден несколько секунд стоит, преклонив колено, в окружении журналистов, охранников и фотографов. Несколько человек перед ним также встали на колени.
Протесты участников движения Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») в США и во всем мире начались после смерти в результате жесткого задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). В знак солидарности с протестующими ранее преклоняли колено многие знаменитости и политики, в том числе премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
История преклонения колена в США среди темнокожего населения начинается в 1965 году — тогда лидер движения за права темнокожих Мартин Лютер Кинг склонил колено, чтобы помолиться перед зданием суда в штате Алабама после арестов демонстрантов.
В новейшей истории традицию возродил в 2016 году американский футболист Колин Каперник, который во время исполнения национального гимна перед матчем отказался сидеть на скамье и встал на одно колено в знак протеста против ущемления прав темнокожего населения США. Этот жест поддержали сначала члены его команды, потом другие футболисты, а позже — активисты.
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