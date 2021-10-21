Путин сравнил борьбу за равноправие на Западе с КПСС

Борьба за равноправие становится догматизмом на грани абсурда, когда Голливуд выпускает памятки о съемках фильма и расе действующих в сюжете персонажей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня в Сочи.
«Борьба за равноправие и против дискриминации превращается в агрессивный догматизм на грани абсурда, когда великих авторов прошлого — того же Шекспира, перестают преподавать в школах и в университетах», — сказал Путин, которого цитируют российские СМИ.
По мнению Путина, такая практика наблюдалась в прошлом России, когда большевики проявляли «абсолютную нетерпимость» к любым другим мнениям.
Классиков в странах Запада объявляют отсталыми, заявляя, что они не понимают важности расового или гендерного вопроса, отметил глава РФ. Кроме того, Голливуд выпускает памятки о чем и как следует снимать фильмы, сколько персонажей и какого пола должно в них фигурировать, каким должен быть цвет их кожи, заявил Путин.
«Получается похлеще, чем отдел агитации и пропаганды центрального комитета коммунистической партии Советского Союза», — заключил он.
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