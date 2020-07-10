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Инвесторы поставили рекордные $20 млрд против Tesla

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Инвесторы поставили рекордные $20 млрд против Tesla

Объем акций Tesla, купленных инвесторами в качестве короткий позиций, достиг $19,95 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные исследовательской фирмы S3 Partners.

Короткая позиция — это способ заработать на падении акций. Если инвестор считает, что бумаги компании стоят неоправданно дорого и скоро подешевеют, он может взять у брокера акции в долг и сразу же продать их. Затем он ждет, когда котировки упадут, после чего откупает бумаги, но уже гораздо дешевле. И возвращает полученные в долг акции брокеру, зарабатывая на разнице цен.

В случае с короткими позициями может возникнуть нежелательная для инвестора ситуация, которая называется short squeeze. Это ситуация, когда инвестор должен вернуть акции брокеру, но их стоимость все еще не упала. Таким образом, закрытие короткой позиции неизбежно приведет к убытку.

Согласно отчету S3 Partners, вероятность того, что обладатели коротких позиций в Tesla столкнутся с short squeeze, высока. На это указывает тот факт, что в 2020 году акции Tesla выросли уже на 233% и наверняка достигли максимумов, при которых «шортселлерам» придется закрыть короткие позиции. Bloomberg отмечает, что Tesla — первая компания, ставка против которой достигла $20 млрд.

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Глава автокомпании Илон Маск периодически иронизирует над инвесторами, которые рассчитывают на то, что Tesla подешевеет. 6 июля Tesla запустила на своем сайте продажу коротких красных шорт (короткая позиция на английском — shorts, или «шорты»), очевидно подшучивая над «шортселлерами». Вскоре после начала продаж сайт Tesla упал из-за большого количества запроса — шорты раскупили за несколько часов. До этого, в 2018 году, Маск отправил коробку с шортами владельцу хедж-фонда Дэвиду Айнхорну, который играл на бирже против Tesla.

В начале июля Tesla обогнала по капитализации Toyota и стала самым дорогим автопроизводителем мира.

Tesla
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