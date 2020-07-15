Войти
Зеленский хочет по примеру гостиницы «Днепр» продать другие объекты
приватизация
Зеленский хочет по примеру гостиницы «Днепр» продать другие объекты
Трамп уверен, что обойдет Байдена благодаря «молчаливому большинству»
выборы
Трамп уверен, что обойдет Байдена благодаря «молчаливому большинству»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

США собираются наложить санкции на «Северный поток – 2» и «Турецкий поток»

337
США собираются наложить санкции на «Северный поток – 2» и «Турецкий поток»

Госдепартамент США включит «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в проекты, подпадающие под санкции закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео, выступая перед журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве.

«Госдепартамент обновляет руководство по CAATSA, включая в него „Северный поток — 2“ и вторую ветку „Турецкого потока — 2“. Эти действия подвергают риску применения санкций инвестиции или другие виды деятельности, связанные с этими российскими энергетическими экспортными трубопроводами», — сказал он.

«Это недвусмысленное предупреждение компаниям, оказывающим помощь российским проектам по оказанию пагубного влияния и принимающим участие в них о том, что это участие недопустимо: выходите из этих проектов сейчас или рискуйте последствиями», — заявил Помпео.

Читайте также: Суды массово восстанавливают на работе бывших прокуроров

По его версии, «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» «не являются коммерческими проектами». «Они являются главными инструментами Кремля для эксплуатации и расширения зависимости Европы от российских энергоносителей, инструментами, которые подрывают Украину, перекрывая транзит газа через эту критически важную демократическую страну, инструментом, который в конечном итоге подрывает трансатлантическую безопасность. США всегда готовы помочь нашим европейским друзьям удовлетворить их энергетические потребности», — сказал госсекретарь.

санкции, Северный поток-2, Майк Помпео
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 15 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016