США собираются наложить санкции на «Северный поток – 2» и «Турецкий поток»

Госдепартамент США включит «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в проекты, подпадающие под санкции закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео, выступая перед журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве.

«Госдепартамент обновляет руководство по CAATSA, включая в него „Северный поток — 2“ и вторую ветку „Турецкого потока — 2“. Эти действия подвергают риску применения санкций инвестиции или другие виды деятельности, связанные с этими российскими энергетическими экспортными трубопроводами», — сказал он.

«Это недвусмысленное предупреждение компаниям, оказывающим помощь российским проектам по оказанию пагубного влияния и принимающим участие в них о том, что это участие недопустимо: выходите из этих проектов сейчас или рискуйте последствиями», — заявил Помпео.

По его версии, «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» «не являются коммерческими проектами». «Они являются главными инструментами Кремля для эксплуатации и расширения зависимости Европы от российских энергоносителей, инструментами, которые подрывают Украину, перекрывая транзит газа через эту критически важную демократическую страну, инструментом, который в конечном итоге подрывает трансатлантическую безопасность. США всегда готовы помочь нашим европейским друзьям удовлетворить их энергетические потребности», — сказал госсекретарь.