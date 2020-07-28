Кучма снова прекратил работу в минской ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил второго президента Украины Леонида Кучму за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) и отметил, что с уважением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ, сообщает Офис президента Украины.
«Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокирования Минского процесса ради достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем», — подчеркнул Зеленский во время встречи с Кучмой во вторник.
Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в Минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ.
Со своей стороны Кучма отметил, что в последний год работа ТКГ была восстановлена и значительно продвинулась, а также обратил внимание, что были достигнуты важные договоренности.
Он также добавил, что в случае необходимости готов предоставлять консультации относительно шагов на пути к установлению мира.
Президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма во второй раз стал во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе 3 июня 2019 года.
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