В Украине новый антирекорд заболеваемости коронавирусом

За сутки 29 июля в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 1 197 человек, 23 больных умерли, 760 выздоровели.

Об этом свидетельствуют обновленные данные СНБО.

В Киеве – рекордные 199 новых случаев за сутки, без летальных. Кроме того, в Киевской области – 43 новых случая, 2 летальных.

Также много новых случаев заболевания выявлено во Львовской области - 131 (всего от начала эпидемии 9379), Ровенской области - 105 (5942).

Ни одного нового случая не зафиксировано на Херсонщине, где с начала эпидемии заболели 224 человека.