В Украине очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом

За сутки 4 августа в Украине был зафиксирован антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусной болезнью — 1271 новых случаев COVID-19, умерли 24 больных, выздоровели 914 человек.
Об этом свидетельствуют обновленные данные СНБО.
Днем ранее, 4 августа, сообщалось о 1061 новом случае заболевания Covid-19, 3 августа – о 990 инфицированных, 2 августа был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1198 новых заразившихся за сутки; 1 июля было 1172 новых инфицированных. Прежде абсолютный антирекорд - 1198 новых заразившихся за сутки был установлен 30 июля.
Во Львовской области подтверждено 156 новых случаев, в Киеве — 150, в Харьковской области — 148, в Ивано-Франковской — 127.
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