Ярославский стал новым владельцем банка «Кредит Днепр»

3 августа между компанией «Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед», выступающей единым акционером Банка Кредит Днепр, и Александром Ярославским, владельцем группы DCH, заключено соглашение об отчуждении 100% акций в уставном капитале банка.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Вследствие заключения указанной сделки Александр Ярославский становится конечным бенефициарным владельцем финучреждения.
Наблюдательный совет Банка Кредит Днепр принял решение о прекращении полномочий и освобождении от должности председателя Правления банка Елены Малинской с даты заключения соглашения по отчуждению 100% акций в уставном капитале финучреждения.
Новый акционер назначил на должность председателя Правления Банка Кредит Днепр с 04 августа 2020 года Сергея Панова, кандидатура которого согласована НБУ.
В связи со сменой собственника прекращаются полномочия действующего состава Наблюдательного совета финучреждения. Новые члены Наблюдательного совета вступят в свои полномочия сразу после согласования их кандидатур НБУ.
Напомним, накануне Национальный банк согласовал бизнесмену Александру Ярославскому прямое приобретение существенного участия в размере 100% уставного капитала «Банк Кредит Днепр», принадлежащий Виктору Пинчуку.
Согласно данным Нацбанка, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (12,48 млрд грн) банк занимал 19 место среди 77 действующих.
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