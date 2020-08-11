Ученые выяснили, когда в Арктике растает весь лед

Британские ученые считают, что к 2035 году Арктика полностью лишится ледового покрова.
Результаты их исследования опубликованы в научном журнале Nature Climate Change, сообщает Science Daily.
"Мы знаем, что Арктика сильно меняется под действием глобального потепления... Перспектива того, что уже к 2035 году Арктика может остаться без ледового покрова, должна заставить человечество активнее бороться с глобальным потеплением", - считает палеоклиматолог из Британской антарктической службы Луиза Сайм.
Строя свою модель, климатологи опирались на изучение последнего межледникового периода. Команда пришла к выводу, что влияние интенсивного весеннего солнечного света создало много озер и прудов на поверхности арктических льдов, что сыграло решающую роль в таянии льда.
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