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Сокращение льдов Арктики в этом году повторило рекорд

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Сокращение льдов Арктики в этом году повторило рекорд

Размеры северной полярной ледовой шапки уменьшились до 4,15 млн кв. км за минувшее лето. Это сокращение их площади повторило, но не превысило рекорды 2007-го и 2016 годов, сообщил Центр космических полетов NASA имени Годдарда в Гринбелте.

«Сокращение площади льдов в этом году показывает, что ледовый покров моря так и не начал восстанавливаться. Это говорит о том, что льды Арктики продолжат сокращаться в долгосрочной перспективе. Более того, в последние годы сложилась такая ситуация, что установление новых рекордов, по сути, зависит только от воли погоды», — рассказала специалист центра имени Годдарда Клэр Паркинсон.

Из-за глобального потепления размеры арктической ледовой шапки постепенно сокращаются на протяжении последних двух или трех десятков лет, периодически устанавливая новые «зимние» и «летние» рекорды. В последние годы подобные события достаточно часто фиксируют спутники NASA и других ведущих космических агентств. К примеру, площадь арктического оледенения резко уменьшалась в 2007-м, 2012-м, 2015-м, 2016-м и 2017 гг и несколько росла в промежутках между этими рекордно теплыми годами.

Как отмечает Паркинсон, минувшее лето не установило новый рекорд — он по-прежнему принадлежит 2012 году, когда размеры полярной ледовой шапки сократились до 3,41 млн кв. км. Тем не менее, прошедшие восемь месяцев 2019 года не выбились из тенденции и были очень близки к этим рекордным значениям.

С другой стороны, по словам специалистов NASA, новые рекорды были установлены для отдельных месяцев. В частности, скорость сокращения льдов в августе была максимально высокой за все время наблюдений, превысив аналогичные значения для 2012 года. Схожая ситуация наблюдалась в июле, когда в целом полярные льды тают максимально быстро.

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Несмотря на это, общий рекорд не был побит — по двум причинам. Во-первых, погода в Арктике в конце лета была относительно спокойной, из-за чего на ее территории не было мощных штормов, которые помогали теплой воде и воздуху разрушать лед в 2012 году. Во-вторых, пепел от сибирских пожаров не так сильно повлиял на таяние северных полярных льдов, как этого опасались ученые. Это было связано с тем, что их пик пришелся на то время, когда Солнце уже начало «заходить» над Арктикой и прогревало ее не так активно, как в первые месяцы лета. Это несколько затормозило таяние льдов, но не остановило его.

климат, Арктика
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