Порошенко ведет на выборы в Боярке коррупционера и бывшего регионала, - СМИ

«Европейская солидарность» намерена поддержать Вадима Гедульянова как кандидата на главу Боярской объединенной территориальной общины. И делает это, даже несмотря на то, что экс-главе Киево-Святошинского райсовета на днях вручили подозрение в совершении коррупционного преступления, рассказывают журналисты издания «Комментарии».

Гедульянова подозревают в растрате более миллиона бюджетных денег, выделенных на ремонт административного здания райсовета. В случае доказательства вины ему грозит до 5 лет заключения.

Журналисты «Комментариев» обращают внимание на, мягко говоря, странный выбор «Европейской солидарности» в Боярке. 28-летний Вадим Гедульянов в прошлом член Партии регионов (вышел из ее рядов уже после расстрелов на Майдане в феврале 2014-го года), выпускник юридической академии Кивалова. В Боярке оказался случайно, в 2015 году, по протекции бывшего главы Киево-Святошинского райсовета Александра Тигова (Гедульянов и сын Тигова вместе учились в юридической академии). Вскоре Вадим «подсидел» Тигова и занял его место в райсовете.

«СМИ пишут, что куратором Гедульянова тогда была руководительница районной госадминистрации Мирослава Смирнова, близкая к куму городского головы Киева Артуру Палатному. Смирнова была помощницей Палатного в 7-м созваны Верховной Рады», — сообщают «Комментарии».

Уже в 2019-м Гедульянов предал и Смирнову вместе с Палатным. Мирослава баллотировалась на досрочных парламентских выборах от «УДАРа», тогда как Гедульянов поддерживал кандидата от «Слуги народа» (хотя якобы был в команде главного оппонента Зеленского — Петра Порошенко).

Много вопросы и к средствам потенциального кандидата от «ЕС» в Боярке. В 2015 году в декларации Гедульянова не было ничего — ни квартир, на машин, ни земли.

«В 2017 году Вадиму Гедульянову удалось удивительным образом купить две большие квартиры под Киевом по цене, в десятки раз ниже рыночной. Гедульянов в своей декларации указывает, что квартира на 100 кв метров ему якобы стоила всего 210 000 гривен, а за вторую, немного меньше — на 79 квадратов, он отдал лишь 159 000 гривен. Таким образом получается, что цена квадратного метра в люксовом жилом комплексе „Белый шоколад city lake“ для Гедульянова составила мизерные 2000 гривен. Однако, по данным сайта недвижимости „ЛУН“, цена квадратного метра на квартиры в этом ЖК составляет в среднем 14 000 гривен.

Также в 2017 году у Гедульянова появляется автомобиль Toyota land cruiser Prado. Машина того же года, как и у нашего героя, на сайтах по продаже авто стоит от 25 до 30 000 долларов. И это при том, что по состоянию на 2016 год у Гедульянова из сбережений было задекларировано всего 1000 долларов и 152 000 гривен наличными. Заработная плата в Киево-Святошинской районной раде у него была только 24 000 гривен», — пишут журналисты" Комментариев«.

Каким образом депутат смог стать миллионером — вопрос к правоохранительным органам.

Еще больше вопросов к руководству «Европейской солидарности». Каким образом экс-глава райсовета прошел антикоррупционную внутрипартийную проверку, спрашивают журналисты. Подозревают: мощную протекцию Гедульянову предоставляет нардеп от «ЕС» Виктория Сюмар.

«Кадровый голод, о котором постоянно говорит Президент Украины Владимир Зеленский, похоже стал глобальным трендом. С фактическим началом предвыборной кампании на местных выборах он ярко прослеживается у главного конкурента «Слуги народа» — партии «Европейская солидарность». «Европейская солидарность», чувствуя кадровый голод, продвигает на выборную руководящую должность в области человека, который является типичным предателем и подозревается в казнокрадстве. Именно такая неразборчивость в кадрах может привести к потере электоральной поддержки «Европейской солидарности», — заключают журналисты.