Подозреваемый в коррупции Вадим Гедульянов начал подкуп избирателей в Киево-Святошинском районе, - СМИ

Подкуп избирателей снова будет популярным инструментом для получения депутатских мандатов на октябрьских местных выборах. Об этом в своей статье пишут журналисты информационного агентства «Вголос».

В качестве примера приводят ситуацию в Киево-Святошинском районе Киевской области. Там Вадим Гедульянов, один из кандидатов на должность председателя новосозданной Боярской ОТГ, еще в начале года зарегистрировал «Благотворительный фонд Вадима Гедульянова». А сейчас начал бесплатную раздачу очков старикам — будущим избирателям. Журналисты обратили внимание на то, что подобную «фишку» в свое время использовал в Одессе скандально известный председатель ЦИК времен Кучмы-Януковича Сергей Кивалов. Интересно, что Вадим Гедульянов является выпускником Одесской юридической академии, которую основал и сейчас возглавляет Кивалов. Как и «пидрахуй», Гедульянов также был членом Партии регионов (из которой вышел только после расстрелов на Майдане в феврале 2014-го года).

Есть вопросы и к финансированию «Благотворительного фонда Вадима Гедульянова», пишут журналисты. Потому что сам Гедульянов большими доходами на момент избрания депутатом Киево-Святошинского райсовета похвастаться не мог. У него была абсолютно пустая декларация — ни имущества (даже общего с родителями, ни авто, ни сбережений). Откуда же сейчас у кандидата деньги, чтобы покупать всему району очки? Журналисты предполагают, что подкуп могут финансировать коррупционные сделки Гедульянова с тех времен, когда он возглавлял Киево-Святошинский райсовет. В частности, «откаты» от предоставления разрешений нужным компаниям на проведение строительных или ремонтных работ за средства государственного и местного бюджетов в районе.

«Как правильно заработать на политике, Гедульянова научили старшие кураторы. СМИ пишут о том, что ими ранее выступали председатель Киево-Святошинской райгосадминистрации Мирослава Смирнова и кум мэра Киева Артур Палатный. Смирновой и Палатному было важно, чтобы молодой парень, заняв должность главы района с помощью „дворцового переворота“, визировал допуск к местным строительным подрядам „правильных“ компаний. С чем он, собственно, прекрасно и справился. Вот только ремонты и строительства коммунальных объектов осуществлялись на „тяп-ляп“. А это приводило к авариям, трагедиям и пристального внимания со стороны органов контроля и правоохранительных структур», — рассказывают журналисты.

Как следствие, в построенной за 18 млн гривен спортивной арене «Favorite Fit» в городе Вишневом Киевской области 1 декабря 2018 обвалилась крыша. А общеобразовательную школу № 5 в Боярке, которую отремонтировали за 35 млн. гривен, так и не смогли открыть, потому что подрядчик выполнил работы крайне небрежно.

«Тендер на строительство, который впоследствии был дополнен дополнительным соглашением, выиграло ООО ПК «Тепло». По данным бизнес-поисковой системы YouСontrol, компания ООО ПК «Тепло» была создана в 2005 году. Учредители — АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд „Тарсонис-Инвест“ и Константин Вотяков. В то же время Константин Вотяков является одним из конечных бенефициаров ООО „Белый шоколад“. Эта фирма построила шикарный жилой комплекс на берегу озера в Киево-Святошинском районе — ЖК „Белый шоколад Сity lake“. По данным сайта недвижимости „ЛУН“ стоимость квадратного метра в ЖК составляет около 14 тысяч гривен. Именно в то время, когда все вышеупомянутые тендеры и договоры на ремонты и строительства коммунальной собственности визировал глава района Вадим Гедульянов, он смог стать счастливым обладателем сразу двух квартир в ЖК „Белый шоколад“. Одна квартира на 100 квадратов, другая — на более чем 80 квадратных метров. Вот только якобы заплатил он за эти квартиры не по 14 000 за квадрат, а всего по 2000 гривен. Возникает вопрос, не является ли это наградой за безоговорочную согласие на подряды в районе?», — пишет «Вголос».

Подряды на стройки и ремонты стали хорошим инструментом обогащения политиков и чиновников в Киево-Святошинском районе, рассказывают журналисты. Например, среди основных победителей тендеров три фирмы, у которых один и тот же директор, который совершенно случайно был одногруппником Мирославы Смирновой, бывшей главы Киево-Святошинской РГА.

А Вадиму Гедульянову присутствие во власти (так как председатель райсовета визирует выделение средств на подобные проекты) позволило не только «из воздуха» получить 2 квартиры и элитное авто рыночной стоимостью 5 млн. гривен (откуда это все у него взялось, ведь зарплата председателя райсовета ну очень скромная). Но и начать «благотворительную деятельность». Основа цель которой, похоже, получить власть теперь уже в Боярской ОТГ и снова «сесть на бюджетные потоки».