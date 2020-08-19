Суд во второй раз арестовал картины из коллекции Порошенко

Картины из коллекции пятого президента Украины Петра Порошенко решением Печерского районного суда уже второй раз арестованы. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на адвоката бывшего гаранта Илью Новикова.

«Печерский райсуд повторно принял решение об аресте имущества, который был отменен Киевским апелляционным судом», — сказал он.

Напомним, что Государственное бюро расследований ведет более 13 уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины.